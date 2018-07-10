Dilim dilim kazık

Geçtiğimiz yaz sezonunda 240 liralık ıstakozlu hamburgeriyle olay olan Çeşme'deki 'Zio Beach', bu yaz da pizzasıyla dudak uçuklatacak. İşletmeciliğini Fatih Alkan'ın yaptığı mekan, 500 liraya sunduğu pizza ile görenleri hayrete düşürdü. Bir kiloluk ıstakozun kullanıldığı pizza, fiyatına rağmen Beyaz Türkler tarafından rağbet gördü.
Yengeç, enginar, mozarella peyniri ve domates sosuyla hazırlanan yıldız şeklindeki pizzanın pişirildiği fırın bile fiyatıyla ağızları açıkta bırakıyor. 200 bin liralık özel İtalyan taş fırınında 400 derecede pişirilen pizza, karnı doyururken cebi de boşaltıyor!
BU PİZZA 500 LİRA
Yengeç, enginar, mozarella peyniri ve domates sosuyla hazırlanan yıldız şeklindeki pizzanın pişirildiği fırın bile fiyatıyla ağızları açıkta bırakıyor. 200 bin liralık özel İtalyan taş fırınında 400 derecede pişirilen pizza, karnı doyururken cebi de boşaltıyor!
BU PİZZA 500 LİRA
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