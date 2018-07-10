Ben hala Gülman’ım

(86) kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürerekboşanma davası açansoyadından vazgeçmiyor… Pek çok ünlü boşanma aşamasında sosyal medyada soyadını değiştirirken Feryal Hanım'ındikkat çekti. Sosyetik işkadını, önceki gün bunu soran takipçisine şöyle yanıt verdi:22 yıllıkeşindentalep edenFeryal Hanım'ın bu isteği mahkeme tarafındanreddedilmişti. İstediği tazminatı alamayanişkadını, açıklamasıyla daolduğunu gösterdi.