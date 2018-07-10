Ben hala Gülman’ım

Sosyetik Kemal Gülman'ın (86) kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürerek 2013'te boşanma davası açan Feryal Gülman (54), soyadından vazgeçmiyor… Pek çok ünlü boşanma aşamasında sosyal medyada soyadını değiştirirken Feryal Hanım'ın ısrarla işadamının soyadını kullanması dikkat çekti. Sosyetik işkadını, önceki gün bunu soran takipçisine şöyle yanıt verdi:
'200 MİLYON' ISRARI SÜRÜYOR
"Boşanma davamız sürüyor. Bu yüzden soyadımı değiştirmem söz konusu değil. Boşanırsam da soyadımı değiştirme kararını oğlumla birlikte alırım." 22 yıllık eşinden 200 milyon lira tazminat talep eden Feryal Hanım'ın bu isteği mahkeme tarafından reddedilmişti. İstediği tazminatı alamayan işkadını, açıklamasıyla da 'Gülman' soyadını almaya kararlı olduğunu gösterdi.
'200 MİLYON' ISRARI SÜRÜYOR
"Boşanma davamız sürüyor. Bu yüzden soyadımı değiştirmem söz konusu değil. Boşanırsam da soyadımı değiştirme kararını oğlumla birlikte alırım." 22 yıllık eşinden 200 milyon lira tazminat talep eden Feryal Hanım'ın bu isteği mahkeme tarafından reddedilmişti. İstediği tazminatı alamayan işkadını, açıklamasıyla da 'Gülman' soyadını almaya kararlı olduğunu gösterdi.
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