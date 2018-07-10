Babaya çektiler

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ve oğlu Ömer İle Zorlu AVM'deydi. Ömer, "Hayalim, babam gibi çok başarılı bir basketbolcu olmak" dedi. 12 yaşındaki İrem'in de 1 metre 98 santimetre boyundaki babası gibi uzun boylu olması da "Babasının kızı" dedirtti.