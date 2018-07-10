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Babaya çektiler

Babaya çektiler
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ve oğlu Ömer İle Zorlu AVM'deydi. Ömer, "Hayalim, babam gibi çok başarılı bir basketbolcu olmak" dedi. 12 yaşındaki İrem'in de 1 metre 98 santimetre boyundaki babası gibi uzun boylu olması da "Babasının kızı" dedirtti.
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