Teksas bükü

bu kez serin suları ile değil korku dolu anlarıyla gündeme geldi. İddialara göreLahmacun ve ayranı 90 TL'ye satan mekanda peş peşe silah sesleri yükseldi.Mekanda bulunanlar panik halde etrafa kaçıştı. İGeniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mekanın müşterileri ise silahların nasıl içeriye alındığını merak etti. Bu konuda yönetime tepki gösteren müşteriler şunları söyledi:Saldırı anında mekanda birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu ve korumalarının hemen harekete geçtiği kaydedildi.