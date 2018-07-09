Teksas bükü

Bodrum bu kez serin suları ile değil korku dolu anlarıyla gündeme geldi. İddialara göre Türkbükü'nde bulunan sosyetik mekan Maça Kızı'nda dün kabus dolu anlar yaşandı. Lahmacun ve ayranı 90 TL'ye satan mekanda peş peşe silah sesleri yükseldi. Genç yaşlardaki bir grup, tartıştıkları kişilere silah çekti. Mekanda bulunanlar panik halde etrafa kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mekanın müşterileri ise silahların nasıl içeriye alındığını merak etti. Bu konuda yönetime tepki gösteren müşteriler şunları söyledi: "Biz buraya tatil yapmaya geliyoruz. Fakat çatışmanın ortasında kalıyoruz. Verdiğimiz binlerce TL karşılığında alacağımız hizmet bu olmamalı. Mekanın güvenlik tedbirlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor."
Saldırı anında mekanda birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu ve korumalarının hemen harekete geçtiği kaydedildi.
Saldırı anında mekanda birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu ve korumalarının hemen harekete geçtiği kaydedildi.
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