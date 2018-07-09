Sakatlığı dinlemedi

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sakatlık vız geldi.
Ünlü şarkıcı,
ayağındaki sakatlığa
rağmen önceki
akşam Almanya
'nın GelsenKirchen
şehrinde konser
verdi. Ayağındaki
atelle sahneye çıkan
popçu, konserini
iptal etmediği için
hayranlarından
büyük alkış aldı.
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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