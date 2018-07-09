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Sakatlığı dinlemedi

Sakatlığı dinlemedi
'ye sakatlık vız geldi. Ünlü şarkıcı, ayağındaki sakatlığa rağmen önceki akşam 'nın GelsenKirchen şehrinde konser verdi. Ayağındaki atelle sahneye çıkan popçu, konserini iptal etmediği için hayranlarından büyük alkış aldı.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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