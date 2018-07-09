Nusret'e çılgın teklif

Fransa'da sosyal içerikler yayınlayan ünlü bir web sitesinin yazarı Pharell Arot, Nusret Gökçe'ye ilginç bir teklif yaptı. Yazar, sitede önce Gökçe'nin kim olduğunu anlattı. Daha sonra "Etlere tokat atıp bıçak darbeleri ile hırpalamayı bırakma zamanı. Salt Bae'ye teklifimiz var" dedi. Nusret Gökçe'ye Fransa'nın Lozere bölgesinde 1 haftalık vejetaryen tatili teklif etti. Arot, "Seninle doğanın verdiklerini toplamaya gideriz, ormanda gezeriz ve koyun peyniri yapmayı öğreniriz" ifadelerini kullandı.
Gel seni vejetaryen yapalım
Gel seni vejetaryen yapalım
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