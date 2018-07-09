Minik Demet!

Kendisini aldattığını öne sürdüğü İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra zor zamanlar geçiren Demet Şener'in eski günlerinden eser kalmadı.
Önceki akşam çocuklarıyla Bebek Parkı'na giden 41 yaşındaki sunucu, ağaç tepesinden inmedi. Şener'in eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.
Düzenli yoga yaparak esnek bir vücuda kavuşan sunucu, bacaklarını ağaca dolayıp tepetaklak oldu.
Önceki akşam çocuklarıyla Bebek Parkı'na giden 41 yaşındaki sunucu, ağaç tepesinden inmedi. Şener'in eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.
Düzenli yoga yaparak esnek bir vücuda kavuşan sunucu, bacaklarını ağaca dolayıp tepetaklak oldu.
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