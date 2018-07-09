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Kalpten zıyaret

Kalpten zıyaret
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, 'nin Azez b��lgesine gitti. Evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Musenna'ya estetik yapılması konusunda da ekibiyle görüştü. Kalbinde delik bulunan bir kızı muayene eden Öz, çocuklara hediyeler de verdi.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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