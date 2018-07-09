ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Suriye'nin Azez b��lgesine gitti. Evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Musenna'ya estetik yapılması konusunda da ekibiyle görüştü. Kalbinde delik bulunan bir kızı muayene eden Öz, çocuklara hediyeler de verdi.
Kalpten zıyaret
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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