Derin jest

hareket daha… Hayvanlar için servetharcayanüniversiteli kızlaradestek olmak için de kolları sıvadı.İşkadını, dün 3 yaşına giren ikizleriadına burs fonu açtı.sosyal medyada ikizleri için doğum günü hediyesi kabul etmediğini açıkladı. Ünlü tasarımcı, bunun yerine yakınlarındanyararına bağışta bulunmalarını isteyip yine övgüleri topladı.İkizlerinin üzerine titreyen Mermerci, yoğun temposuna rağmen kızlarıyla bizzat ilgileniyor.Mermerci, açtığı burs fonuyla üniversiteli kızlara umut olacak.