Derin jest

Sosyetik Derin Mermerci'den bir alkışlık hareket daha… Hayvanlar için servet harcayan Mermerci, üniversiteli kızlara destek olmak için de kolları sıvadı. İşkadını, dün 3 yaşına giren ikizleri Lal ve Mila adına burs fonu açtı.
Mermerci, sosyal medyada ikizleri için doğum günü hediyesi kabul etmediğini açıkladı. Ünlü tasarımcı, bunun yerine yakınlarından Türk Eğitim Vakfı yararına bağışta bulunmalarını isteyip yine övgüleri topladı.
İkizlerinin üzerine titreyen Mermerci, yoğun temposuna rağmen kızlarıyla bizzat ilgileniyor.
Mermerci, açtığı burs fonuyla üniversiteli kızlara umut olacak.
Mermerci, sosyal medyada ikizleri için doğum günü hediyesi kabul etmediğini açıkladı. Ünlü tasarımcı, bunun yerine yakınlarından Türk Eğitim Vakfı yararına bağışta bulunmalarını isteyip yine övgüleri topladı.
İkizlerinin üzerine titreyen Mermerci, yoğun temposuna rağmen kızlarıyla bizzat ilgileniyor.
Mermerci, açtığı burs fonuyla üniversiteli kızlara umut olacak.
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