Bonkör damat!

sezonu eşiönceki günaçtı. Oyuncu, her sene olduğu gibi eşinin ailesiyle çıktığı mavi turda yine bonkörlüğünü konuşturdu. Sayışman, tatil içinkiraladı.çift, günlük kirasıolangulet teknede deniz keyfi yaptı. 10gün boyunca eşi, baldızı ve bacanağıylatatil masraflarını üstlenerek delakabının hakkını verdi.Telefonunu elinden düşürmeyen Abazi, bol bol selfie çekti.Sayışman, eşi Almeda'yla teknenin bir köşesinde romantik anlar yaşadı.