Tolgahan Sayışman, sezonu eşi Almeda Abazi ve ailesiyle önceki gün Göcek'te açtı. Oyuncu, her sene olduğu gibi eşinin ailesiyle çıktığı mavi turda yine bonkörlüğünü konuşturdu. Sayışman, tatil için 25 metrelik gulet kiraladı.
Ünlü çift, günlük kirası 2 bin 500 euro (14 bin 500 lira) olan gulet teknede deniz keyfi yaptı. 10 gün boyunca eşi, baldızı ve bacanağıyla Ege koylarını gezecek olan oyuncu, tatil masraflarını üstlenerek de 'Bonkör damat' lakabının hakkını verdi.
Telefonunu elinden düşürmeyen Abazi, bol bol selfie çekti.
Sayışman, eşi Almeda'yla teknenin bir köşesinde romantik anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
Ünlü çift, günlük kirası 2 bin 500 euro (14 bin 500 lira) olan gulet teknede deniz keyfi yaptı. 10 gün boyunca eşi, baldızı ve bacanağıyla Ege koylarını gezecek olan oyuncu, tatil masraflarını üstlenerek de 'Bonkör damat' lakabının hakkını verdi.
Telefonunu elinden düşürmeyen Abazi, bol bol selfie çekti.
Sayışman, eşi Almeda'yla teknenin bir köşesinde romantik anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
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