Baba tavır!

Aşkları ortaya çıktıktan sonra objektiflerden kaçmayı bırakan Aslışah Alkoçlar ile madenci Altuğ Leblebici cephesinde baba Ender Alkoçlar söz konusu olunca işler karıştı. Leblebici ile arkadaşlığı bu yılın başında aşka dönüşen sosyetik güzel, önceki gün sevgilisiyle gittiği Bebek'teki bir mekanda sürprizle karşılaştı. Alkoçlar, aşkıyla mekana girdiğinde bir masada babasının oturduğunu görünce panikledi. Damat adayı Altuğ Leblebici de bunun üzerine içeri girmekte tereddüt etti.
LEBLEBİCİ GERİLDİ
Sosyetik güzel, aşkını ikna ederek onu babasıyla tanıştırdı. Genç madenci, çekingen tavırlar sergilerken; baba Alkoçlar'ın ise sürekli önündeki telefonla meşgul olması dikkat çekti. Ünlü çift, baba Alkoçlar'ın mekanı terk etmesiyle rahat bir nefes aldı. Sosyetik güzel, 5 aylık aşkıyla baş başa romantik anlar yaşadı. Çiftin Ender Alkoçlar'ın yanındaki panik dolu anları ise "İkilinin bugüne kadar objektiflerden neden kaçtığı anlaşıldı" dedirtti.
İkili, baba Alkoçlar gittikten hemen sonra böyle sarmaş dolaş oldu.
AYDIN HAMZA
LEBLEBİCİ GERİLDİ
Sosyetik güzel, aşkını ikna ederek onu babasıyla tanıştırdı. Genç madenci, çekingen tavırlar sergilerken; baba Alkoçlar'ın ise sürekli önündeki telefonla meşgul olması dikkat çekti. Ünlü çift, baba Alkoçlar'ın mekanı terk etmesiyle rahat bir nefes aldı. Sosyetik güzel, 5 aylık aşkıyla baş başa romantik anlar yaşadı. Çiftin Ender Alkoçlar'ın yanındaki panik dolu anları ise "İkilinin bugüne kadar objektiflerden neden kaçtığı anlaşıldı" dedirtti.
İkili, baba Alkoçlar gittikten hemen sonra böyle sarmaş dolaş oldu.
AYDIN HAMZA
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