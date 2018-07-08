Yazın sürpriz aşkına imza atan Demet Özdemir ile kendi gibi oyuncu sevgilisi Seçkin Özdemir, İstanbul'da hapis kaldı. Seçkin Özdemir, dizi çekimleri dolasıyla tatile çıkamayan aşkına eşlik etti. İstanbul'da kalan çift, önceki gün soluğu bir otelin havuzunda aldı. İkili, havuza girerek serinledi.
Çekimler nedeniyle tatile çıkamayan oyuncuyu aşkı da yalnız bırakmadı.
Aşk mağduru
Yazın sürpriz aşkına imza atan Demet Özdemir ile kendi gibi oyuncu sevgilisi Seçkin Özdemir, İstanbul'da hapis kaldı. Seçkin Özdemir, dizi çekimleri dolasıyla tatile çıkamayan aşkına eşlik etti. İstanbul'da kalan çift, önceki gün soluğu bir otelin havuzunda aldı. İkili, havuza girerek serinledi.
Etiketler: Demet Özdemir , seçkin özdemir , İstanbul
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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