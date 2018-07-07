Yüzü gülüyor

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yüzü aşkla gülüyor. Genç kız, Ocak'tan bu yana aşk yaşadığı işadamı Eray Ölçüm'le önceki akşam Arnavutköy'deydi. Şıklığıyla dikkat çeken Çilingiroğlu, rahat davranırken genç işadamı ise görüntülenmemek için Zehra'nın arkasına saklandı.