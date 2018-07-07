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Su canavarı

Su canavarı Uzay
Çağla Şıkel'in ailesiyle Bodrum tatili son hızla sürüyor. Şıkel, önceki gün Göltürkbükü'ndeki Flamm Beach'te oğulları Uzay ve Kuzey'le denizde eğlenceli anlar yaşadı.

Ünlü mankenin küçük oğlu , sudan çıkmak bilmedi. Jet-ski şeklindeki bota binen 6 yaşındaki Uzay, dalgalarla mücadele ederken annesi de onu hayranlıkla izledi.



Deniz keyfinin ardından annesiyle otelin yolunu tutan Uzay'ın yorgunluğu yüzüne yansımıştı.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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