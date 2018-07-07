Su canavarı Uzay

Çağla Şıkel'in ailesiyle Bodrum tatili son hızla sürüyor. Şıkel, önceki gün Göltürkbükü'ndeki Flamm Beach'te oğulları Uzay ve Kuzey'le denizde eğlenceli anlar yaşadı.
Ünlü mankenin küçük oğlu Uzay, sudan çıkmak bilmedi. Jet-ski şeklindeki bota binen 6 yaşındaki Uzay, dalgalarla mücadele ederken annesi de onu hayranlıkla izledi.
Deniz keyfinin ardından annesiyle otelin yolunu tutan Uzay'ın yorgunluğu yüzüne yansımıştı.
DOĞAN SAVAŞ
Ünlü mankenin küçük oğlu Uzay, sudan çıkmak bilmedi. Jet-ski şeklindeki bota binen 6 yaşındaki Uzay, dalgalarla mücadele ederken annesi de onu hayranlıkla izledi.
Deniz keyfinin ardından annesiyle otelin yolunu tutan Uzay'ın yorgunluğu yüzüne yansımıştı.
DOĞAN SAVAŞ
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