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Lipa Belek’e geliyor

Lipa Belek’e geliyor
23 yaşında dünya müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa, "Regnum Live in Concert" kapsamında 14 Ağustos'ta Belek'teki Regnum Carya Belek'te sahne alacak. İlk kez Türkiye'ye gelecek olan şarkıcı, Türk hayranları için şarkılarını seslendirecek. Lipa, son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı.


Mert Bulut
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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