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Jet-ski ile şov

Jet-ski ile şov

ABD'li güzel model Gigi Hadid, yaz sezonunu Mikonos'ta açtı. Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine çekti. Hobi olarak jet ski'ye binen Gigi, denizde rüzgar gibi esti.


V Magazine röportaj veren Hadid, kapak fotoğrafları için cesur pozlar verdi. Bu pozlarını takipçileriyle paylaşan Gigi büyük beğeni topladı.


NİLAY AVCI

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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