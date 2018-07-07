ABD'li güzel model Gigi Hadid, yaz sezonunu Mikonos'ta açtı. Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine çekti. Hobi olarak jet ski'ye binen Gigi, denizde rüzgar gibi esti.
V Magazine röportaj veren Hadid, kapak fotoğrafları için cesur pozlar verdi. Bu pozlarını takipçileriyle paylaşan Gigi büyük beğeni topladı.
NİLAY AVCI
Jet-ski ile şov
ABD'li güzel model Gigi Hadid, yaz sezonunu Mikonos'ta açtı. Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine çekti. Hobi olarak jet ski'ye binen Gigi, denizde rüzgar gibi esti.
Etiketler: Gigi Hadid
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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