Jet-ski ile şov

ABD'li güzel model Gigi Hadid, yaz sezonunu Mikonos'ta açtı. Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine çekti. Hobi olarak jet ski'ye binen Gigi, denizde rüzgar gibi esti.





V Magazine röportaj veren Hadid, kapak fotoğrafları için cesur pozlar verdi. Bu pozlarını takipçileriyle paylaşan Gigi büyük beğeni topladı.





NİLAY AVCI