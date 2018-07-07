İtiraf gecesi

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile madenci aşkı Altuğ Leblebici, sonunda pes etti. Aşkları bu yılın başında Çeşme'de başlayan ikili, her seferinde "Arkadaşız" diyerek ilişkiyi reddetmişti. 3 ay önce de "Altuğ'la eski dostuz. Bu yüzden bizi sık sık görebilirsiniz" diyen Alkoçlar, çark etti.
İkili, önceki akşam Etiler'deki Da Mario adlı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, ilişkiyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" diye cevap vererek aşk itirafında bulundu.
Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan ikili, artık objektiflerden kaçmıyor.
İkili, önceki akşam Etiler'deki Da Mario adlı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, ilişkiyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" diye cevap vererek aşk itirafında bulundu.
Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan ikili, artık objektiflerden kaçmıyor.
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