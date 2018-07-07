İtiraf gecesi

güzelile madenci aşkısonunda pes etti. Aşkları bu yılın başındabaşlayan ikili, her seferindediyerek ilişkiyi reddetmişti.3 ay önce dediyen Alkoçlar, çark etti., önceki akşam Etiler'dekiadlı mekanda baş başa romantikanlar yaşadı. Çıkışta muhabirlerinsorularını yanıtlayan Alkoçlar,ilişkiyle ilgili sorularadiye cevapvererek aşk itirafındabulundu.Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan ikili, artık objektiflerden kaçmıyor.