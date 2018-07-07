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Göbeği 'Ümit'siz!

Göbeği Ümitsiz!
Futbol kariyerine Galatasaray'ın yardımcı antrenörü olarak devam eden Ümit Davala, tatil için Bodrum'daydı. Teknik adam, önceki gün eşi Başak Davala ve kızları Lina ile Flamm Beach'te denize girdi. 44 yaşındaki Davala'nın şiş göbeği ise "Nerede eski Ümit" yorumunu beraberinde getirdi.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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