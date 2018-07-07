Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme Blackk isimli mekana gitti. Mekanın işletmecisi Murat Yurt'la objektiflere poz veren Tilki, bol bol dans etti. 18 yaşına girip gecelerde boy gösteren popçu, "Bugün eğlendik yarın da eğlendireceğiz" diyerek yüzleri gülümsetti.
Gece turunda
Etiketler: aleyna tilki
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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