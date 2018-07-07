İstanbul'dan uzakta köy hayatı süren Tekin'in eski halinden eser yok. Özlem Tekin, şehir hayatından bunalınca çareyi İstanbul'u terk etmekte bulmuştu. 2016'da Bodrum'a yerleşen Tekin, önceki gün Milas'taki evinin önünde görüntülendi. Eski rockçı, üzerine şalvarını geçirip bahçesindeki köpekleri ve eşeği besledi. Orman içinde doğayla iç içe hayat süren Tekin, 'Dişi Tarzan'a benzetildi.
İstanbul'dan uzakta köy hayatı süren Tekin'in eski halinden eser yok.
DOĞAN SAVAŞ
İstanbul'dan uzakta köy hayatı süren Tekin'in eski halinden eser yok.
DOĞAN SAVAŞ
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