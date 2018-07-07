Denizde doğum günü pozu

Ege aşığı Ata Demirer, yeni yaşına denizde girdi. Dün 46. yaşını kutlayan ünlü komedyen, denizde çekilen karesini "Bir yaşıma daha girmişim dostlarla, mavilerle, gencolarla…" notu düştü. Demirer'e Megastar Tarkan'ın da aralarında olduğu çok sayıda takipçisi tebrik mesajı gönderdi.