Ege aşığı Ata Demirer, yeni yaşına denizde girdi. Dün 46. yaşını kutlayan ünlü komedyen, denizde çekilen karesini "Bir yaşıma daha girmişim dostlarla, mavilerle, gencolarla…" notu düştü. Demirer'e Megastar Tarkan'ın da aralarında olduğu çok sayıda takipçisi tebrik mesajı gönderdi.
Denizde doğum günü pozu
Etiketler: ata demirer , Tarkan
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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