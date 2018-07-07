Çizmeyi aştılar

Bodrum konserlerini tam gaz sürdüren Demet Akalın, önceki gün Yalıkavak'taki Tren Beach'te sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan popçu, 35 bin liralık Swarovski taşlarla süslü çizmeleriyle de havasını attı.
Doğum günü olan bir hayranına bilekliğini hediye eden Akalın, çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. Popçu, çizmesini isteyen hayranına "Ah canlarım, bu işler yavaş yavaş olur" diye karşılık verdi.
Doğum günü olan bir hayranına bilekliğini hediye eden Akalın, çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. Popçu, çizmesini isteyen hayranına "Ah canlarım, bu işler yavaş yavaş olur" diye karşılık verdi.
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