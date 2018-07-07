Yol Durumu
  1. Göbeği 'Ümit'siz!
  2. Su canavarı Uzay

Bozuk plak benzetmesi

Bozuk plak benzetmesi
Eski aşkı Murat Boz'la barışmak için çabaladığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, isyan etti. Stil danışmanının geçtiğimiz gün Çeşme'de popçuyla görüşmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Sakuçoğlu, önceki gün şu açıklamasıyla iddiaları yalanladı: "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım. Az ötede oynayın bu oyunu, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim!"


İkilinin 8 yıllık aşkı 2014'te bitmişti.
Etiketler: ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ