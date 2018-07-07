Bozuk plak benzetmesi

aşkıbarışmak için çabaladığıiddia edilenisyan etti. Stil danışmanınıngeçtiğimiz günpopçuyla görüşmeyeçalıştığı öne sürülmüştü.Sakuçoğlu, önceki günşu açıklamasıyla iddialarıyalanladı:Az ötede oynayınbu oyunu, yoksa piyonsandığınız halimleşah dedirtip matçekerim!"İkilinin 8 yıllık aşkı 2014'te bitmişti.