Bozuk plak benzetmesi

Eski aşkı Murat Boz'la barışmak için çabaladığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, isyan etti. Stil danışmanının geçtiğimiz gün Çeşme'de popçuyla görüşmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Sakuçoğlu, önceki gün şu açıklamasıyla iddiaları yalanladı: "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım. Az ötede oynayın bu oyunu, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim!"
İkilinin 8 yıllık aşkı 2014'te bitmişti.
İkilinin 8 yıllık aşkı 2014'te bitmişti.
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