Yol Durumu
  1. Şaşırtan dostluk
  2. Çizmeyı aştılar

çapkını

Bodrum çapkını
Eski futbolcu Ali Tandoğan, tatil sezonunu çapkınlıkla açtı. Önceki akşam Türkbükü'deki Sess adlı mekana giden Tandoğan'a esmer bir güzel eşlik etti. Samimi şekilde eğlendiği öğrenilen ikili, objektifleri görünce panikle birbirinden ayrılıp ayrı yönlere gitti.
Etiketler: ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ