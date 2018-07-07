Eski futbolcu Ali Tandoğan, tatil sezonunu çapkınlıkla açtı. Önceki akşam Türkbükü'deki Sess adlı mekana giden Tandoğan'a esmer bir güzel eşlik etti. Samimi şekilde eğlendiği öğrenilen ikili, objektifleri görünce panikle birbirinden ayrılıp ayrı yönlere gitti.
Bodrum çapkını
Etiketler: Bodrum , Ali Tandoğan
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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