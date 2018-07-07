Bir darbe de mahkemeden

Hadise, 4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri törenini izlemek istedi. Etkinliğin biletleri organizatör Yasemin Sadıkoğlu'nda vardı. Kadın, arkadaşı Hadise'ye biletleri satmak istedi. Teklifi kabul eden Hadise de bilet aldı. Genç şarkıcı, kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. 5 bin pound'a aldığı biletlerin fiyatının 1.500 pound olduğunu öğrendi. Soluğu mahkemede aldı, şikayetçi oldu. Dava görüldü, karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Sadıkoğlu'nu suçsuz buldu.
1.500 pound'luk bilete 5000 bin paund veren Hadise, dolandırıldığını idida ederek mahkemeye başvurmuştu.
1.500 pound'luk bilete 5000 bin paund veren Hadise, dolandırıldığını idida ederek mahkemeye başvurmuştu.
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