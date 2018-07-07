Yol Durumu
  1. Jet-ski ile şov
  2. Taş devri!

Bebeğim gel!

’in Phuket’te olduğunu gören hayranları, heyecanlandı... Dizer’e mesaj atan Hintliler, “İngilizce “Bebeğim, lütfen bir gün Kıvanç’la ’a gel... Seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi...

Bebeğim gel!
Ünlü oyuncu , horoz dövüşçüsünü canlandıracağı Yılmaz Erdoğan'ın son filmi 'Organize İşler 2'nin 'daki çekimlerine başlayınca eşi Başak Dizer de tatil için soluğu geçtiğimiz günlerde Phuket'te almıştı. Kardeşi Buket Dizer'le Tayland'ın gözde adasında The LifeCo Phuket Well- Being Detoks Merkezi'nde kampa giren güzel stil danışmanı, önceki gün sürpriz bir davet aldı. Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvarç Tatlıtuğ'un 'daki sevenleri, adadaki renkli anlarını instagram'da paylaşan 'in Phuket'te olduğu görünce ünlü stil danışmanına mesaj gönderdi. Tatlıtuğ'un Hint hayranları yakışıklı oyuncunun güzel eşini Hindistan'a davet etti. Dünya haritası üzerinde Tayland'dan yaklaşık 5 bin kilometre uzaklıktaki Hindistan'ı işaretleyen Tatlıtuğ'un sevenleri, Dizer'e İngilizce "Bebeğim, lütfen bir gün Kıvanç'la Hindistan'a gel. Seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.


Oyuncunun eşi de bu çağrıya tepkisiz kalmadı. Güzel stil danışmanı kendisine gönderilen mesajı "Bir dahaki sefere inşallah" notuyla instagram'da paylaştı. Bunun üzerine Tatlıtuğ'un sevenleri heyecana kapıldı.


Yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ ve Dizer, yoğun iş tempoları nedeniyle birbirlerinden ayrı kalıyor.
Etiketler: , , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ