Aşk uzmanı

Adı bugüne kadar Sinan Akçıl, Soner Sarıkabadayı, Seçkin Özdemir ve Berk Atan'la anılan Müjde Uzman; sağ gösterip sol vurdu. Güzel oyuncu, aşkı sanat camiasının dışında buldu. Uzman, gönlünü 20 yıllık dostu Sarp Sunman'a kaptırdı. Sunman'la dostluğu aşka dönüşen 33 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1 yıldır süren ilişkisini dün sosyal medyada itiraf etti. Oyuncu, aşkının gönderdiği kırmızı güllerle çektiği selfie'ye Sunman'ı da etiketleyip ilişkisini ilan etti.
"1997'DEN EBEDİYETE KADAR"
Sarp Sunman'ın da geçtiğimiz gün güzel oyuncuyla çekilen bir karesine kalp emojisi ekleyip "1997'den ebediyete kadar" notuyla TBT yapması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de Uzman'la Tekirdağ'daki bir düğüne katılan Sunman, güzel oyuncuyla çekilen fotoğrafını İngilizce "Benim aşkım" notuyla paylaştı. İkilinin aşka dönüşen arkadaşlığı ise "Müjde, yıllarca mutluluğu uzaklarda aramakla hata etmiş" dedirtti.
"1997'DEN EBEDİYETE KADAR"
Sarp Sunman'ın da geçtiğimiz gün güzel oyuncuyla çekilen bir karesine kalp emojisi ekleyip "1997'den ebediyete kadar" notuyla TBT yapması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de Uzman'la Tekirdağ'daki bir düğüne katılan Sunman, güzel oyuncuyla çekilen fotoğrafını İngilizce "Benim aşkım" notuyla paylaştı. İkilinin aşka dönüşen arkadaşlığı ise "Müjde, yıllarca mutluluğu uzaklarda aramakla hata etmiş" dedirtti.
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