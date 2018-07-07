Aşk uzmanı

bugüne kadaranılansağ gösteripsol vurdu. Güzel oyuncu, aşkı sanat camiasınındışında buldu. Uzman, gönlünüSunman'la dostluğu aşkadönüşenyaklaşık 1 yıldır sürenilişkisini dün sosyal medyada itiraf etti. Oyuncu, aşkınıngönderdiği kırmızı güllerle çektiği selfie'yeetiketleyip ilişkisini ilan etti.geçtiğimiz gün güzel oyuncuyla çekilen bir karesine kalp emojisi ekleyipnotuyla TBT yapması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde debir düğüne katılangüzel oyuncuyla çekilen fotoğrafını İngilizcenotuyla paylaştı. İkilinin aşka dönüşen arkadaşlığı ise "Müjde, yıllarca mutluluğu uzaklarda aramakla hata etmiş" dedirtti.