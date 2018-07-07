3 gün 3 gece düğün

Hindistan'ın en zengin ailelerinden olan Anıl ve Micharu Gupta'nın oğulları Rahul Gupta ile Rahmi Agarwal'ın kızları Harshita Agarwal, düğün için Bodrum'u tercih etti. İlçedeki lüks bir otelde organize edilen ve dün başlayan masalsı düğün, 3 gün sürecek. 22 gazeteci de düğün için Bodrum'a geldi. 250 kişilik misafir grubuna, 300 kişilik özel ekip hizmet veriyor. Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, "Hindistan'daki düğün sektörünün dikkatini ciddi şekilde Türkiye'ye çekmeyi başardık" dedi.
Harshita Agarwal / Rahul Gupta
Harshita Agarwal / Rahul Gupta
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