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Yeni dostu

Yeni dostu
Dilara Öztunç, hayvansever yanını yine konuşturdu… Gina adındaki Pomeranian cinsi köpeğini pusetle gezdirecek kadar seven oyuncu, önceki gün bir köpeğe daha yuvasını açtı. Öztunç, Barney adını verdiği yeni dostuyla verdiği bu poza da "Ailemize hoşgeldin oğlum" notu düştü.

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