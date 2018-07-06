Sosyetik Gül Dürüst'ün Bodrum tatili sürüyor… Gül Hanım'ın keyfi, ABD'deki oğlu Kerem ile torunun gelmesiyle ikiye katlandı. Dürüst, önceki gün rahmetli eşi Ekrem Dürüst'ün adını taşıyan torunuyla Türkbükü'ndeki Mavi Otel'in iskelesinde oyunlar oynadı. Babaanne ile torun daha sonra minik bir kediyi severken objektife takıldı.
Torunlarla keyif
Etiketler: Bodrum , Gül Dürüst
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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