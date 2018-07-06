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Torunlarla keyif

Torunlarla keyif
Sosyetik Gül Dürüst'ün tatili sürüyor… Gül Hanım'ın keyfi, ABD'deki oğlu Kerem ile torunun gelmesiyle ikiye katlandı. Dürüst, önceki gün rahmetli eşi Ekrem Dürüst'ün adını taşıyan torunuyla Türkbükü'ndeki Mavi Otel'in iskelesinde oyunlar oynadı. Babaanne ile torun daha sonra minik bir kediyi severken objektife takıldı.
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