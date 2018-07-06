Aşkları kısa süre önce başlayan oyuncu çift Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir, evliliğe yeşil ışık yaktı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan ikili, baş başa kahvaltı keyfi yaptı. Mekandan el ele çıkan sevgililer, ayaküstü soruları yanıtladı. Bir aydır aşk yaşayan ikili, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Kafalarımız uyuşuyor. Çok mutluyuz" diye yanıt verdi.
'EVLİLİĞE KAPIMIZ AÇIK'
Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ve evlenmelerini istediği ünlü çift, bunun hatırlatılması üzerine "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler tanışmadı" diye konuştu. Aşkıyla soyadı aynı olan Demet Özdemir ise "Evlenince soyadımı değiştirmeyeceğim. Özdemir kalacağım" diyerek güldürdü. Güzel oyuncunun bu esprisi ise "Şanslı gelin" yorumunu beraberinde getirdi. Öyle ki günümüzde pek çok çalışan kadın evlendikten sonra soyadını değiştirmeye sıcak bakmıyor. Ancak ikilinin evlenmesi durumunda güzel oyuncu böyle bir durumla karşılaşmayacak.
Seçkin Özdemir'le kendisinden 10 yaş küçük aşkı Demet Özdemir'in mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
'EVLİLİĞE KAPIMIZ AÇIK'
Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ve evlenmelerini istediği ünlü çift, bunun hatırlatılması üzerine "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler tanışmadı" diye konuştu. Aşkıyla soyadı aynı olan Demet Özdemir ise "Evlenince soyadımı değiştirmeyeceğim. Özdemir kalacağım" diyerek güldürdü. Güzel oyuncunun bu esprisi ise "Şanslı gelin" yorumunu beraberinde getirdi. Öyle ki günümüzde pek çok çalışan kadın evlendikten sonra soyadını değiştirmeye sıcak bakmıyor. Ancak ikilinin evlenmesi durumunda güzel oyuncu böyle bir durumla karşılaşmayacak.
Seçkin Özdemir'le kendisinden 10 yaş küçük aşkı Demet Özdemir'in mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
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