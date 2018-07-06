Efsanevi sanatçı Michael Jackson'ın 20 yaşındaki oyuncu kızı Paris Jackson, kendisini rahatsız eden Nicholas Stevens hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Paris Jackson, şikayetinde; 13 Haziran'da stüdyoya gittiği sırada Nicholas Stevens'ın kendisinin önüne çıktığını ve 15 saat boyunca aynı noktada beklediğini ifade etti. Stevens, geçtiğimiz günlerde Jackson'a "Ben senin ruh eşinim" diye tweet atmıştı.
Paris nefes aldı
Etiketler: Paris Jackson , Nicholas Stevens , Michael Jackson
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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