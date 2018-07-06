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Paris nefes aldı

Paris nefes aldı
Efsanevi sanatçı 'ın 20 yaşındaki oyuncu kızı , kendisini rahatsız eden hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Paris Jackson, şikayetinde; 13 Haziran'da stüdyoya gittiği sırada Nicholas Stevens'ın kendisinin önüne çıktığını ve 15 saat boyunca aynı noktada beklediğini ifade etti. Stevens, geçtiğimiz günlerde Jackson'a "Ben senin ruh eşinim" diye tweet atmıştı.
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