Minyon mutluluk

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oyuncu Hande Erçel,
animasyon filmi 'Minyonlar'
hayranı çıktı.
24 yaşındaki
oyuncu,
önceki gün
havuz başında 'Minyonlar'
ın
suluğuna
sarılırken ablası Gamze Erçel
de onu böyle
fotoğrafladı.
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