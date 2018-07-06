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Minyon mutluluk

Minyon mutluluk
Güzel oyuncu Hande Erçel, animasyon filmi 'Minyonlar' hayranı çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, önceki gün havuz başında 'Minyonlar'ın suluğuna sarılırken ablası Gamze Erçel de onu böyle fotoğrafladı.

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