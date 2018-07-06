Kasko yaptırdı

Görevimiz Tehlike serisinin 6'ncı filmi 'Yansımalar' vizyon (27 Temmuz) için gün sayıyor. Tom Cruise ve film ekibi, Yansımalar'la ilgili birkaç detay paylaştı. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt, CIA ile ters düşüyor ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine giriyor. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyuluyor. Filmlerinde dublör kullanmayan Tom Cruise'un sakat kalması halinde, 100 milyon dolarlık bir tazminat alacağı ortaya çıktı. İki sigorta şirketiyle anlaşma yapan Cruise'un bu anlaşma karşılığında iki sigorta şirketine, yıllık 1.2 milyon dolar ödediği belirtildi.