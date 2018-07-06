Hollywood dedikoduları

LOST ARTIK BİTTİ!
Evangeline Lilly, efsane dizi Lost'un geri dönmesini istemiyor. Belirli aralıklarla ortaya çıkan Lost'un devam edeceği dedikodularına cevap veren Lilly, böyle bir projenin ilgisini çekmediğini söyledi. Entertainment Weekly'e konuşan başarılı aktris, dizinin ekranlara geri döneceği dedikolarına "Lost'un devam edeceği artık bitsin" dedi.
BAŞKANLIK MESAJI!
House of Cards'ın yeni ABD Başkanı Claire Underwood 4 Temmuz konuşması için ilk kez kamera karşısına geçti. Underwood dizinin hayranlarına seslendiği ilk videoda kendi "Kurtuluş Günü"nü kutladı. Ardından ise #MyTurn (Sıra bende) etiketi göründü. Netflix'in hit dizisinin 6. sezonunda Başrol Kevin Spacey'nin yer almadığı bu ilk sezonda dizinin başrolü Robin Wright'a devredildiği belirtildi.
Evangeline Lilly, efsane dizi Lost'un geri dönmesini istemiyor. Belirli aralıklarla ortaya çıkan Lost'un devam edeceği dedikodularına cevap veren Lilly, böyle bir projenin ilgisini çekmediğini söyledi. Entertainment Weekly'e konuşan başarılı aktris, dizinin ekranlara geri döneceği dedikolarına "Lost'un devam edeceği artık bitsin" dedi.
BAŞKANLIK MESAJI!
House of Cards'ın yeni ABD Başkanı Claire Underwood 4 Temmuz konuşması için ilk kez kamera karşısına geçti. Underwood dizinin hayranlarına seslendiği ilk videoda kendi "Kurtuluş Günü"nü kutladı. Ardından ise #MyTurn (Sıra bende) etiketi göründü. Netflix'in hit dizisinin 6. sezonunda Başrol Kevin Spacey'nin yer almadığı bu ilk sezonda dizinin başrolü Robin Wright'a devredildiği belirtildi.
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