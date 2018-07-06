Dil yarası!

BİR dönem podyumların en aranılan modellerinden olan Gizem Özdilli, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın kendisine "Merhaba nasılsın" şeklinde mesaj gönderdiğini açıkladı. 44 yaşındaki manken, "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" diyerek tepki gösterdi ve mesajı hesabından paylaştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medyada bu mesaj ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Dün akşam saatlerinde Şener Özbayraklı'nın bu mesajı kendisinin atmadığını öğrenen Gizem Özdilli, "Arkadaşlar Şener bey mesajın kendisinden gelmediğini ve özrünü iletti. Fenerbahçe camiasını ve kendisini üzdüysem özür dilerim" dedi.
Özdilli, "Artık erkeklere güvenmiyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" demişti.
ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medyada bu mesaj ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Dün akşam saatlerinde Şener Özbayraklı'nın bu mesajı kendisinin atmadığını öğrenen Gizem Özdilli, "Arkadaşlar Şener bey mesajın kendisinden gelmediğini ve özrünü iletti. Fenerbahçe camiasını ve kendisini üzdüysem özür dilerim" dedi.
Özdilli, "Artık erkeklere güvenmiyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" demişti.
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