Çapkınlıkta gol yedi

Konyasporlu kaleci Serkan Kırıntılı, önceki gün Bodrum Gündoğan'da çapkınlık turuna çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, plajda Tutku adındaki bir kadınla görüntülendi. Objektiflerden habersiz olan futbolcu, esmer güzelle el ele sohbet etti.