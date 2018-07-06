Konyasporlu kaleci Serkan Kırıntılı, önceki gün Bodrum Gündoğan'da çapkınlık turuna çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, plajda Tutku adındaki bir kadınla görüntülendi. Objektiflerden habersiz olan futbolcu, esmer güzelle el ele sohbet etti.
Çapkınlıkta gol yedi
Etiketler: Serkan Kırıntılı , Bodrum
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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