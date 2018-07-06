Burcu manzarası

Bozburun'da tatil yapan Burcu Binici, kiraladığı tekneyle Ege koylarında stres atıyor. Önceki gün de arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, Ege manzarasında poz vermeyi ihmal etmedi. Binici'nin bu karesine takipçilerinden "Güzelliğinden manzara sönük kalmış" diye yorum geldi.