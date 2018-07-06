Bozburun'da tatil yapan Burcu Binici, kiraladığı tekneyle Ege koylarında stres atıyor. Önceki gün de arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, Ege manzarasında poz vermeyi ihmal etmedi. Binici'nin bu karesine takipçilerinden "Güzelliğinden manzara sönük kalmış" diye yorum geldi.
Burcu manzarası
Etiketler: burcu binici
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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