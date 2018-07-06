Barbunya partisi

Ege koylarını gezenlüks teknesinde parti vermek yerine barbunya ayıkladı. Önceki gün dostlarını teknesine davet eden oyuncu, konuklarının önüne ayıklamaları için bir torba barbunya koydu. Altuğ'un arkadaşları barbunyaları ayıklarken oyuncunun kızıonlara yardım etti.