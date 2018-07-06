Ailesiyle Ege koylarını gezen Pınar Altuğ, lüks teknesinde parti vermek yerine barbunya ayıkladı. Önceki gün dostlarını teknesine davet eden oyuncu, konuklarının önüne ayıklamaları için bir torba barbunya koydu. Altuğ'un arkadaşları barbunyaları ayıklarken oyuncunun kızı Su da onlara yardım etti.
Barbunya partisi
Etiketler: Pınar Altuğ
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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