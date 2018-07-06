3 lira kavgası

fiyatlı mekanlarıyla olay olan, bu kez uyanık taksicileriyle vatandaşın canını sıkıyor. Ulaşımın pahalı olduğu ilçede taksi şoförleri kurnazlıklarıyla vatandaşa yaka silktiriyor. Bunun en son örneğine ise ünlü modelşahit oldu. Ailesiyle tatil için geçtiğimiz günlerdegidentaksiciyle tatsız bir olay yaşadı. Annesiile önceki gün Göltürkbükü'nde kaldığı otelden taksiye binen 39 yaşındaki sunucu, yaklaşıkgitti.Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrederağmen taksici iddiaya göreistedi. Taksicinin fazla ücret istemesi üzerineduruma itiraz ettiği öğrenildi. Şıkel,diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı.diyerek sinirlenen Şıkel'intaksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği öğrenildi.Olay sonrası yakın dostlarına dert yanan Şıkel'in "Biz de kolay para kazanan insanlardan değiliz" dediği öğrenildi.