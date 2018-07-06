3 lira kavgası

Kazık fiyatlı mekanlarıyla olay olan Bodrum, bu kez uyanık taksicileriyle vatandaşın canını sıkıyor. Ulaşımın pahalı olduğu ilçede taksi şoförleri kurnazlıklarıyla vatandaşa yaka silktiriyor. Bunun en son örneğine ise ünlü model Çağla Şıkel, şahit oldu. Ailesiyle tatil için geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Şıkel, taksiciyle tatsız bir olay yaşadı. Annesi Asuman Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey ile önceki gün Göltürkbükü'nde kaldığı otelden taksiye binen 39 yaşındaki sunucu, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Flamm Beach'e gitti.
AZARLAYIP TAKSİDEN İNDİ
Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrede 12 lira yazmasına rağmen taksici iddiaya göre 15 lira istedi. Taksicinin fazla ücret istemesi üzerine Şıkel'in duruma itiraz ettiği öğrenildi. Şıkel, "Ben sonuçta şoförüm. Bana 15 lira almam söylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı. "Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diyerek sinirlenen Şıkel'in 12 liralık taksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği öğrenildi.
Olay sonrası yakın dostlarına dert yanan Şıkel'in "Biz de kolay para kazanan insanlardan değiliz" dediği öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
AZARLAYIP TAKSİDEN İNDİ
Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrede 12 lira yazmasına rağmen taksici iddiaya göre 15 lira istedi. Taksicinin fazla ücret istemesi üzerine Şıkel'in duruma itiraz ettiği öğrenildi. Şıkel, "Ben sonuçta şoförüm. Bana 15 lira almam söylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı. "Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diyerek sinirlenen Şıkel'in 12 liralık taksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği öğrenildi.
Olay sonrası yakın dostlarına dert yanan Şıkel'in "Biz de kolay para kazanan insanlardan değiliz" dediği öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
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