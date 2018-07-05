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Partide buluştular

Partide buluştular
Oyuncu Buğra Gülsoy'un marka yüzü olduğu Vodafone Red'in yeni reklam filmi önceki akşam Nişantaşı Spago İstanbul'daki davetle tanıtıldı. Geceye Hacı Sabancı, Şirin Ediger ve kızı İstanbul Bayülgen, Aslı Bekiroğlu gibi isimler katıldı. Konuklar, DJ Mahmut Orhan'ın çaldığı şarkılarla keyifli bir gece geçirdi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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