Oyuncu Buğra Gülsoy'un marka yüzü olduğu Vodafone Red'in yeni reklam filmi önceki akşam Nişantaşı Spago İstanbul'daki davetle tanıtıldı. Geceye Hacı Sabancı, Şirin Ediger ve kızı İstanbul Bayülgen, Aslı Bekiroğlu gibi isimler katıldı. Konuklar, DJ Mahmut Orhan'ın çaldığı şarkılarla keyifli bir gece geçirdi.
Partide buluştular
Etiketler: Buğra Gülsoy , Vodafone Red , hacı sabancı , Şirin Ediger , İstanbul , Mahmut Orhan
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.