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File güzeli

File güzeli
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, kendine has tarzını tatilde de yansıtıyor. Önceki gün Gündoğan'da 10 aylık kızı Yeda'yla denize giren 2009 Belçika Güzeli, bikinisinin üzerine giydiği file deniz kıyafetiyle de dikkat çekti.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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