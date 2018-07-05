Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, kendine has tarzını tatilde de yansıtıyor. Önceki gün Gündoğan'da 10 aylık kızı Yeda'yla denize giren 2009 Belçika Güzeli, bikinisinin üzerine giydiği file deniz kıyafetiyle de dikkat çekti.
File güzeli
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Fenerbahçe
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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