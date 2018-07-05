Dolarlar yattı!

Ünlü oyuncu bu kez kendi sahnesinde yer aldı. Canan Hoşgör'ün başına gelenler filmleri aratmadı. Olay, İstanbul Çekmeköy'deki lüks sitede 26 Haziran Salı günü yaşandı. İddiaya göre; oyuncu Canan Hoşgör, yanındaki 200 bin dolarla kadın arkadaşı ve komşusu A.C.'ye gitti. O gece orada kalacağı için parayı yanına aldı. Ertesi gün bankaya yatıracaktı. Ancak sabah uyandığında parasının çalındığını fark etti. Hemen Çekmeköy İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ni arayan Hoşgör, A.C.'nin evine hırsız girdiğini ve 200 bin dolarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine siteye polis gitti. Olayla ilgili soruşturma açan polis, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını taradı. İncelemelerin ardından polis, siteye ve hırsızlığın yaşandığı eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit etti.
PEŞİNİ BIRAKMADI
Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evdeki paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı. Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Hoşgör ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Arkadaşına hırsızlık uçlamasıyla dava açan Hoşgör, çalınan parasının bulunmasını istiyor.
FURKAN KARA
PEŞİNİ BIRAKMADI
Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evdeki paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı. Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Hoşgör ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Arkadaşına hırsızlık uçlamasıyla dava açan Hoşgör, çalınan parasının bulunmasını istiyor.
FURKAN KARA
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