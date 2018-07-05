'Berna'ptın

Twıiter üzerinden Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümü ardından idamın gelmesine yönelik hashtag açıldı. Buna tepki gösteren Berna Laçin skandal bir tweet atarak Peygamber Efendimiz HZ Muhammed (S.A.V)'in mezarının bulunduğu ve Müslüman aleminin kutsal şehri Medine için skandal ifadeler kullandı. Laçin attığı tweetinde, "'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!
GERİ ADIM ATTI
Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" dedi. Bunun üzerine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu Twitter kullanıcılarından yoğun tepki alan Laçin, kendisinin İslamiyet ile ilgili tek bir kelime etmediğini, ifadeleri Medine'de yaşayanlara yönelik söylediğini iddia etti. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Laçin'in halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiğini belirtti. Başsavcılık, işin gerçeğini araştırmak üzere Berna Laçin hakkında 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlattı.
ALİŞAN'DAN İMALI ELEŞTİRİ
Şarkıcı Alişan da Berna Laçin'e tepki gösterdi. Alişan, attığı "Medine topraklarını gidip görsün bence! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!" tweetini sildiğini düşünen Berna Laçin, bir kez daha saçmaladı: "Alişan tweeti silmiş bu durumda. Halkı galeyana getirip, yazdığımı yanlış anlayıp, haksız yere beni hedef gösterdiğini anlamış olmalı. Hatadan dönmek hiç yoktn iyidir. Yoksa yine iflah olmaz bir şekilde iyimser mi düşünüyorum?"... Ancak Alişan tweeti silmemişti.
Nazif KARAMAN
GERİ ADIM ATTI
Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" dedi. Bunun üzerine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu Twitter kullanıcılarından yoğun tepki alan Laçin, kendisinin İslamiyet ile ilgili tek bir kelime etmediğini, ifadeleri Medine'de yaşayanlara yönelik söylediğini iddia etti. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Laçin'in halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiğini belirtti. Başsavcılık, işin gerçeğini araştırmak üzere Berna Laçin hakkında 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlattı.
ALİŞAN'DAN İMALI ELEŞTİRİ
Şarkıcı Alişan da Berna Laçin'e tepki gösterdi. Alişan, attığı "Medine topraklarını gidip görsün bence! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!" tweetini sildiğini düşünen Berna Laçin, bir kez daha saçmaladı: "Alişan tweeti silmiş bu durumda. Halkı galeyana getirip, yazdığımı yanlış anlayıp, haksız yere beni hedef gösterdiğini anlamış olmalı. Hatadan dönmek hiç yoktn iyidir. Yoksa yine iflah olmaz bir şekilde iyimser mi düşünüyorum?"... Ancak Alişan tweeti silmemişti.
Nazif KARAMAN
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