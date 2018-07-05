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Aşk tatili

Aşk tatili
Gülben Ergen ile yapımcı aşkı Burak Törer, Bodrum tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Sezon başında tatile çıkan ikili, önceki gün de Türkbükü'ndeki 5 Oda adlı mekanın iskelesindeydi. Ergen, ikinci baharını yaşadığı öpücük yollarken de objektiflere böyle yansıd��.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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