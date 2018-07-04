Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski, arkadaşlarıyla Mikonos tatiline devam ediyor... Önceki gün tekneyle tura çıkan Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski, gün boyu güvertede dans edip bol bol yüzdü. Emily kendi tasarladığı bikiniyle teknede boy gösterirken, Gigi Hadid ise doğal güzelliğiyle ilgi odağı oldu.
Tercihleri Mikonos
Etiketler: Gigi Hadid , Emily Ratajkowski
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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