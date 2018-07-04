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Tercihleri Mikonos

Tercihleri Mikonos
Dünyaca ünlü modeller ve , arkadaşlarıyla Mikonos tatiline devam ediyor... Önceki gün tekneyle tura çıkan Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski, gün boyu güvertede dans edip bol bol yüzdü. Emily kendi tasarladığı bikiniyle teknede boy gösterirken, Gigi Hadid ise doğal güzelliğiyle ilgi odağı oldu.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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