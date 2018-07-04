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Teklif yağıyor

Teklif yağıyor
Genç popçu Aleyna Tilki, konserden konsere koşuyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen popçu, şu sıralar çok yoğun olduğunu dile getirdi.

Tilki, "Yoğun konserlerden kendime anca vakit ayırabildim. Yurt dışından da çok fazla konser talebi var. Gurbetçi hayranlarımızla da bir araya geleceğiz" diye konuştu.
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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