Çağla Şıkel, Bodrum'a demir attı. Geçtiğimiz hafta oğulları Kuzey ve Uzay'la sezonu açan Şıkel, önceki gün de Gölköy'deki Flamm Beach'deydi. Oğullarıyla havuza giren 39 yaşındaki manken enerjisiyle büyüledi.
Şıkel, kimi zaman oğullarını sırtında taşıdı, kimi zaman da onlarla suda güreşti. Ünlü sunucu, bu haliyle de "Süper anne" lakabını hak etti.
Şıkel, kimi zaman oğullarını sırtında taşıdı, kimi zaman da onlarla suda güreşti. Ünlü sunucu, bu haliyle de "Süper anne" lakabını hak etti.
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