'Yıldızlar' albümüyle beğeni kazanan Melisa, ikinci klibini 'Sadece Sen' parçasına çekti. Müzik eğitimine 3 yaşında piyano dersi alarak başlayan ve İngiltere'deki Royal Schools of Music'te eğitim alan genç sanatçının klibi sinema filmlerini aratmadı.
Sinema tadında klip
Etiketler: İngiltere
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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