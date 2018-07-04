Sinema tadında klip

'Yıldızlar' albümüyle beğeni kazanan Melisa, ikinci klibini 'Sadece Sen' parçasına çekti. Müzik eğitimine 3 yaşında piyano dersi alarak başlayan ve İngiltere'deki Royal Schools of Music'te eğitim alan genç sanatçının klibi sinema filmlerini aratmadı.