Yol Durumu
  1. Budapeşte'de Atv rüzgarı
  2. Minikler sevindi

Sinema tadında klip

Sinema tadında klip
'Yıldızlar' albümüyle beğeni kazanan Melisa, ikinci klibini 'Sadece Sen' parçasına çekti. Müzik eğitimine 3 yaşında piyano dersi alarak başlayan ve İngiltere'deki Royal Schools of Music'te eğitim alan genç sanatçının klibi sinema filmlerini aratmadı.
Etiketler:
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar