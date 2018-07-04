Başarılı İngiliz oyuncu Sienna Miller, arkadaşlarıyla İtalya'nın Positano kıyılarında tatil yapıyor. Positano'nun eşsiz kumlarından vazgeçemediğini belirten Sienna Miller, hem güneşlendi hem de arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti. Miller, "Yeni projeler için enerji depoluyorum. Gelecek aydan itibaren çok yoğun bir tempoda çalışacağız" dedi.
Sienna Miller enerji topluyor
Etiketler: Sienna Miller , enerji , İtalya
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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