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topluyor

Sienna Miller enerji topluyor
Başarılı İngiliz oyuncu , arkadaşlarıyla 'nın Positano kıyılarında tatil yapıyor. Positano'nun eşsiz kumlarından vazgeçemediğini belirten Sienna Miller, hem güneşlendi hem de arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti. Miller, "Yeni projeler için depoluyorum. Gelecek aydan itibaren çok yoğun bir tempoda çalışacağız" dedi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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